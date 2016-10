National Geographic Wildlife 00:10 bis 01:00 Dokumentation Floridas Python-Jäger unterwegs Giftschlangen GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Für die Pythonjägern ist es nach zwei besonders strengen Wintern eine eher ruhige Frühlingssaison, denn die Tigerpythons haben sich in der extremen Kälte nicht so rasant vermehrt wie in den Jahren zuvor. Zeit genug also für die Reptilienexperten, auf einer "Dienstreise" ihren Kollegen im Ausland unter die Arme zu greifen: In Costa Rica bekommen sie es mit einer Krokodil-Invasion in einer Fischzuchtanlage zu tun. Die Krokos können natürlich nicht hierbleiben - und um die Umsiedlung über die Bühne zu bringen, ist der örtlichen Umweltschutzbehörde jeder erfahrene Helfer willkommen. Ungefährlich ist das nicht, denn die wehrhaften Echsen müssen erst einmal in die Enge getrieben, mit Netzen eingefangen und schließlich im Kampf Mann gegen Echse niedergerungen werden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Python Hunters