National Geographic Wildlife 16:00 bis 16:50 Dokumentation Tierische Freundschaften Dogs Gone Wild USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Hunde sind bekanntlich die besten Freunde des Menschen. Weniger bekannt ist, dass sie auch so manchem Wildtier eng verbunden sind: "Tierische Freundschaften" zeigt in dieser Folge unter anderem einen äußerst seetüchtigen Hund, der sich ausgerechnet einen Delphin als Spielkameraden ausgesucht hat. Ein anderer Vierbeiner wurde für einen verwaisten Bären zum Mutterersatz - und dann ist da noch das außergewöhnliche Gespann aus Hund und Gepard, das gemeinsam aufwuchs und dadurch unzertrennlich wurde. Als Gaststar mit dabei: "Hundeflüsterer" Cesar Millan, der erklärt, warum es für Hunde völlig natürlich ist, sich mit anderen Tieren anzufreunden. Originaltitel: Unlikely Animal Friends