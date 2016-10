National Geographic Wildlife 14:20 bis 15:10 Dokumentation Tierische Freundschaften Hello Kitty USA 2011 2016-10-03 19:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei aller katzentypischen Eigenwilligkeit können Stubentiger ja durchaus anhänglich sein. Aber wer hätte gedacht, dass das auch für ihre wilden Verwandten gilt? Nicht einmal Freundschaften mit Tierarten, die eigentlich in ihr Beuteschema fallen, sind dabei eine Seltenheit: So kann es schon einmal vorkommen, dass ein Hirsch einen Luchs bei der Fellpflege unterstützt. Noch seltsamer mutet es an, wenn eine Hauskatze sich an eine Schleiereule kuschelt - ganz zu schweigen von dem Leoparden, der sich ein weißes Kaninchen zum liebsten Spielkameraden erkoren hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unlikely Animal Friends