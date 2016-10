National Geographic Wildlife 10:20 bis 11:05 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Teufelchen oder Engelchen? USA 2014 2016-10-16 17:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Erin liebt Bernhardiner über alles und setzt sich leidenschaftlich für verwahrloste Tiere ein. Leider vernachlässigt sie dabei manchmal ihre eigenen beiden Riesenbabys Levi und Phoebe, die sie vor einiger Zeit aus dem Tierheim zu sich nahm. Inzwischen legen die Bernhardiner extrem aggressive Verhaltensweisen an den Tag und es ist nicht auszuschließen, dass sie eines Tages zubeißen. Besonders brenzlig ist die Situation, weil in Erins Haushalt kleine Kinder leben. Kann Cesar noch etwas ausrichten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue