Disney XD 04:50 bis 05:10 Trickserie Paket von X König Dan / Gefährliches Spiel USA 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Planet X schickt Dan den Thron der Macht, dieser ermöglicht es ihm die Tierhybridarmee zu kontrolieren, die Copernicus vor einigen Jahren erschaffen hat. Als Copernicus das herausfindet, versucht er seine Armee zurückzugewinnen, um die Stadt zu zerstören. (b) Dan, Troll und Amanda sind von dem neuesten Paket begeistert - es ist ein Brettspiel der Stadt Iron Bay. Doch alles was sie im Spiel tun, geschieht auch in der realen Welt. Immer wenn sie im Spiel Veränderungen vornehmen, um daraus einen Vorteil zu ziehen, wachsen ihre Hände ein Stück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Packages From Planet X Regie: Rob Boutilier, James Wootton Drehbuch: Rick Williams, Jenna McGrath, Michael Rubiner, Bob Mittenthal

