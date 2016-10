Disney XD 02:50 bis 03:15 Trickserie Coop gegen Kat Vorsicht vor dem Wehr-Coop / Süßes oder Saures CDN 2009 Stereo 16:9 Merken Nachdem Kat dabei beobachtet wird, wie er ein sonderbares Experiment mit dem Mond macht, ist Dennis davon überzeugt, dass Kat eine Wer-Katze ist, ähnlich einem Werwolf. Da Coop von Kat verletzt wurde, ist Dennis überzeugt, dass auch er sich bald in eine Wer-Katze verwandelt... Dad erlaubt Coop an Halloween zum ersten Mal allein loszuziehen, aber anstatt mit Süßes oder Saures die Nachbarschaft abzuklappern, rettet er die Welt vor einer außerirdischen Katze, mit der Kat Kontakt aufgenommen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier, Josh Mepham Drehbuch: Shelley Hoffman, Robert Pincombe Altersempfehlung: ab 6

