Disney XD 20:45 bis 21:10 Trickserie Gurke und Peanut Gefallene Helden / Der Parkplatz-Rummel USA 2015 Stereo 16:9 HDTV (a) Die Jungs finden heraus, dass der Star eines ihrer Lieblingscartoons aus der Kindheit in einem nahegelegenen Wohnwagenplatz lebt. (b) Pickle verliert seine Schuhe während einer Achterbahnfahrt. Originaltitel: Pickle and Peanut Regie: Monkmus, Sunil Hall, Noah Jones Drehbuch: Benny Crouse, Ryan Gillis