Universal Channel 07:20 bis 08:55 Komödie Whatever Works - Liebe sich wer kann USA, F 2009 Stereo 16:9

Der exzentrische Quantenphysiker Boris Yellnikoff ist fertig mit dem Leben: Fast wäre er mit einem Nobelpreis ausgezeichnet worden. Fast wäre seine Ehe ideal gewesen. Fast wäre ihm sein Selbstmordversuch gelungen, nachdem er verlassen wurde. Nun verdient er sein Geld mit Schachstunden für Kinder und will nichts mehr von der Welt wissen. Bis er in einem schwachen Moment die Ausreißerin Melody bei sich aufnimmt, die sich in den deutlich älteren Mann verliebt und ihn zur Ehe überreden kann. Das beschert Boris eine unerwartet gute Zeit. Doch dann tauchen, einer nach dem anderen, Melodys getrennte Eltern aus den Südstaaten auf.

Schauspieler: Larry David (Boris Yellnikoff) Evan Rachel Wood (Melody St. Ann Celestine) Patricia Clarkson (Marietta Celestine) Ed Begley jr. (John Celestine) Michael McKean (Joe Brockmann) Conleth Hill (Leo Brockman) Henry Cavill (Randy Lee James) Originaltitel: Whatever Works Regie: Woody Allen Drehbuch: Woody Allen Kamera: Harris Savides Altersempfehlung: ab 12