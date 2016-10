Verkäufer Barry Egan (Adam Sandler) ist ein unauffälliger, schüchterner Bursche. Wenn da nicht diese gewalttätigen Aussetzer wären, mit denen der Außenseiter das permanente Mobbing durch Vorgesetzte und besonders seine sieben naseweisen Schwestern verarbeitet. Echter Ärger ist im Verzug, als Barry ob seines frustrierenden Liebeslebens das Heil im Telefonsex sucht und dabei an Erpresser gerät.

Schwarze Komödien um liebenswerte Tolpatsche ist man von Adam Sandler ja gewöhnt, doch wenn Paul Thomas Anderson ("Boogie Nights") dirigiert und ein Regiepreis in Cannes drin war, dürfte auch der Cineast auf seine Kosten kommen.