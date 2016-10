13th Street 02:35 bis 03:20 Actionserie Scorpion Tod liegt in der Luft USA 2015 Stereo 16:9 Merken Hacker haben die Kontrolle über ein Labor übernommen, in dem mit neurotoxischen Stoffen geforscht wird, und einige der Angestellten getötet. Das Team "Scorpion" verdächtigt den Neurobiologen Dr. Simon Boyd (Alexander Chaplin), einen Wissenschaftler des Labors, hinter dem Anschlag zu stecken. Walter (Elyes Gabel) entdeckt, dass Dr. Boyd in die ominöse Bagdad-Mission verstrickt ist, und erfährt auch, inwieweit Cabe (Robert Patrick) damit zu tun hatte. Jetzt steht das Team vor einer Zerreißprobe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elyes Gabel (Walter O'Brien) Katharine McPhee (Paige Dineen) Eddie Kaye Thomas (Toby Curtis) Jadyn Wong (Happy Quinn) Ari Stidham (Sylvester Dodd) Robert Patrick (Cabe Gallo) Andy Buckley (Richard Elia) Originaltitel: Scorpion Regie: Sam Hill Drehbuch: Nick Santora, Nicholas Wootton Musik: Tony Morales, Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12

