13th Street 14:40 bis 15:30 Krimiserie Criminal Minds Fremdes Glück USA 2013 Stereo 16:9 Die BAU untersucht einen Fall in Detroit, bei dem zwei Paare ermordet im Kofferraum ihrer Autos gefunden wurden. Die Opfer haben Stichwunden am Bauch und wurden anscheinend vor ihrer Ermordung eine Woche lang gefangen gehalten. Um seine Spuren zu verwischen löschte der Täter auch den Speicher der Navigationsgeräte. Das Team arbeitet fieberhaft daran, den brutalen Mörder zu finden und weitere Opfer zu vermeiden. Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jeanne Tripplehorn (Alex Blake) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Karen Gaviola Drehbuch: Erica Messer Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16