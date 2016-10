13th Street 06:10 bis 07:00 Krimiserie Law & Order Rebellen USA 1995 Stereo 16:9 Merken Das Verhältnis zwischen den neuen Partnern Briscoe und Curtis ist angespannt. Gemeinsam untersuchen sie den Mord an einem wohlhabenden New Yorker Studenten, der häufig Motorradfahrer-Kneipen besuchte. Bald finden sie heraus, dass der Vater des Opfers seinem Sohn 10.000 Dollar geboten hat, damit dieser sein Motorrad-Hobby aufgibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benjamin Bratt (Det. Rey Curtis) Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jill Hennessy (Stellv. Bezirksstaatsanwältin Claire Kincaid) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Steven Hill (Bezirksstaatsanwalt Adam Schiff) S. Epatha Merkerson (Lieut. Anita Van Buren) Elizabeth Rodriguez (Caridad Montero) Originaltitel: Law & Order Regie: Ed Sherin Drehbuch: Ed Zuckerman, Suzanne O'Malley Kamera: Constantine Makris Musik: Mike Post