Disney Junior 12:00 bis 13:00 Trickfilm Heffalump - Ein neuer Freund für Winnie Puuh USA 2005 Dolby 16:9 HDTV Große Aufregung herrscht im Hundertmorgenwald, als Tigger, Ferkel, Winnie Puuh und I-Aaah eines Tages erschreckend gewaltige Fußstapfen am Boden entdecken. Dabei kann es sich nur um das sagenhafte Ungeheuer namens Heffalump handeln, vor dem die Mama immer gewarnt hat. Helden, die sie nun mal sind, gehen die Freunde auf Heffalump-Jagd. Nur für den kleinen Ruh ist das zu gefährlich, finden alle. Doch Ruh will sich damit keineswegs abfinden, macht sich allein auf die Suche und kommt dem Geheimnis prompt auf die Spur.

Die Helden aus den berühmten Kinderbüchern von A. A. Milne nehmen Gestalt an in diesem mit Toleranzbotschaften wie kindgerechter Action nicht geizenden Zeichentrickabenteuer aus dem Hause Disney. Sprecher: Michael Rüth (Winnie Puuh) Ellen Rappus-Schikowski (Kanga) Joachim Kaps (Tigger) Santiago Ziesmer (Ferkel) Originaltitel: Pooh's Heffalump Movie Regie: Frank Nissen Drehbuch: Brian Hohlfeld, Evan Spiliotopoulos Musik: Joel McNeely Altersempfehlung: ab 6