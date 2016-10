Syfy 04:25 bis 05:20 SciFi-Serie Torchwood Die Quelle GB 2011 Stereo 16:9 Merken Das Torchwood-Team ist mittlerweile über die ganze Welt verteilt: Jack (John Barrowman) und Esther (Alexa Havins) sind nach Schottland geflohen, Gwen (Eve Myles) ist wieder in England, wo sie ihren Vater, der verbrannt werden soll, im Keller versteckt. Dann taucht Oswald Danes (Bill Pullman) auf und gibt einen entscheidenden Hinweis. Danach könnte es sein, dass der Ursprung des "Wunders" in Shanghai und Buenos Aires zu finden ist. Jack, Gwen und Oswald reisen nach China, Esther trifft sich mit Rex (Mekhi Phifer) in Argentinien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Barrowman (Captain Jack Harkness) Eve Myles (Gwen Cooper) Mekhi Phifer (CIA Agent Rex Matheson) Bill Pullman (Oswald Danes) Alexa Havins (Esther Drummond) Kai Owen (Rhys Williams) Lauren Ambrose (Jilly Kitzinger) Originaltitel: Torchwood Regie: Guy Ferland Drehbuch: Russell T. Davies, John Fay Musik: Murray Gold

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 478 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 278 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 208 Min. 25 Stunden

Drama

Sat.1 03:10 bis 05:20

Seit 108 Min.