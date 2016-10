Syfy 20:15 bis 20:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Rekruten USA 2008 Stereo 16:9 Merken Eine Gruppe von Klonkrieger-Rekruten bildet die Besatzung einer Bodenstation auf dem Rishi-Mond. Sie wird von einer Reihe neuartiger Droiden angegriffen. Commander Cody und Captain Rex kommen gerade rechtzeitig, um die noch unerfahrenen Klonkrieger in ihrer Basis zu unterstützen, die den letzten Außenposten vor ihrem von einer Invasion bedrohten Heimatplaneten Kamino bildet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Drehbuch: George Lucas, Henry Gilroy, Steven Melching, Scott Murphy Musik: Kevin Kiner