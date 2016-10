Syfy 18:25 bis 18:50 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Der Hinterhalt USA 2008 Stereo 16:9 Merken Während der Krieg zwischen den Verteidigern der Republik und den Separatisten tobt, versuchen beide Seiten, den König von Toydaria für sich zu gewinnen. Als Yoda mit drei Kriegern in einer geheimen Mission auf dem Weg zu Toydaria ist, gerät sein Schiff in einen Hinterhalt von Count Dooku. Die berüchtigte Asajj Ventress schlägt vor, dass die Jedi im Kampf gegen eine Droiden-Armee beweisen sollen, dass sie stark genug sind, um den König zu beschützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Drehbuch: George Lucas, Steven Melching Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12