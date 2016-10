Syfy 16:00 bis 16:50 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Die Belagerung von AR-558 USA 1998 Stereo 16:9 Merken Die Defiant bricht zu einer Mission an die Front auf. Ihre Aufgabe ist es, medizinische Versorgungsgüter auf den Planeten AR-558 zu liefern, auf dem die Föderation ein Kommunikationszentrum betreibt. Doch als sich Sisko (Avery Brooks), Dax (Terry Farrell), Bashir (Alexander Siddig), Nog (Aron Eisenberg) und Quark (Armin Shimerman) auf die Oberfläche des Planeten beamen lassen, bietet sich ihnen ein jämmerliches Bild: Die Sternenflotteneinheit ist durch die Übermacht der Jem'Hadar dezimiert und alleine kaum überlebensfähig. Sisko beschließt zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Captain Sisko) Annette Helde (Nadia Larkin) Bill Mumy (Kellin) Rene Auberjonois (Odo) Nicole de Boer (Lieutenant Ezri Dax) Michael Dorn (Lt. Commander Worf) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Winrich Kolbe Drehbuch: Ira Steven Behr, Hans Beimler Kamera: Jonathan West Musik: Paul Baillargeon Altersempfehlung: ab 16