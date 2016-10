History 04:15 bis 05:50 Dokumentation Das Wunder von Leipzig - Wir sind das Volk D 2009 Stereo 16:9 Merken Was im September 1989 in der Leipziger Nikolaikirche als Friedensgebet beginnt, entwickelt sich zu den machtvollen "Montagsdemonstrationen". Tausende DDR-Bürger gehen für Freiheit, Bürgerrechte und die Demokratie auf die Straße. Es ist eine Revolution der Namenlosen, die mit ihrem Mut die Welt verändern - eine Revolution, die fast in einer Katastrophe geendet hätte. Denn den Demonstranten stehen gewaltbereite Funktionäre gegenüber. Zeitzeugen erzählen, wie sie die entscheidende Woche erlebt haben. Sie erzählen von Angst und Hoffnung, Mut und Verzweiflung, Konflikt und Solidarität. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Manfred Bols, Peter de Bie, Walter Friedrich, Hans Jochen Füssel, Udo Hartmann, Stephan Hüneburg, Martin Jehnichen, Stefan Kettner, Klaus-Dieter Klebsch Originaltitel: Das Wunder von Leipzig - Wir sind das Volk Kamera: Johannes Imdahl Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 478 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 278 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 208 Min. 25 Stunden

Drama

Sat.1 03:10 bis 05:20

Seit 108 Min.