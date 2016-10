History 22:45 bis 23:30 Diskussion Zeugen des Jahrhunderts: Hans-Dietrich Genscher D 2014 Stereo 16:9 Merken "Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise möglich geworden ist." Der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher konnte den Satz kaum zu Ende bringen, so lautstark war der Jubel der etwa 4.000 DDR-Flüchtlinge auf dem Gelände der westdeutschen Botschaft in Prag am 30. September 1989. Peter Frey spricht mit Hans-Dietrich Genscher über dieses Ereignis. Im Vordergrund aber stehen die großen politischen Linien, die das Leben des Staatsmannes "mit dem gelben Pullover" prägten. Auch jüngere Entwicklungen sind Thema des Jahrhundertzeugen-Gesprächs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zeugen des Jahrhunderts Altersempfehlung: ab 12