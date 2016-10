History 18:05 bis 18:55 Dokumentation Mysterien des Mittelalters Der Kreuzzug gegen die Katharer (6/6) GB 2015 Stereo 16:9 Merken Das Mittelalter gilt vielen als eher düstere Epoche. Doch es gibt Menschen, die Licht in dieses Dunkel bringen wollen, indem sie in Gräbern und auf ehemaligen Schlachtfeldern in ganz Europa nach menschlichen Überresten aus jener Zeit suchen. Vor 800 Jahren vernichtete der Albigenser-Kreuzzug im Süden Frankreichs die christliche Glaubensbewegung der Katharer, die zu Ketzern erklärt worden waren. Noch heute lassen sich zahlreiche Spuren dieser gewalttätigen Geschehnisse finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medieval Dead Altersempfehlung: ab 12