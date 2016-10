History 05:50 bis 06:45 Dokumentation Mein Zug in die Freiheit D 2014 Stereo 16:9 Merken Acht ehemalige DDR-Bürger erzählen, was nach ihrer persönlichen Stunde null, nach dem Moment, als sie im Herbst 1989 aus einem der Züge aus Prag stiegen und bundesdeutschen Boden betraten, in ihrem Leben passierte. Die einstigen Botschaftsflüchtlinge berichten darüber, ob sich ihre Erwartungen vom Leben im Westen erfüllt und ob sie ihre Ziele erreicht haben oder ihre Träume zerplatzt sind. Sie alle haben am gleichen Punkt - am Bahnhof der bayrischen Stadt Hof - ihr neues Leben begonnen, und doch haben sie ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Zug in die Freiheit Altersempfehlung: ab 12