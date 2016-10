Kinowelt 14:05 bis 15:50 Komödie She's the Man - Voll mein Typ USA, CDN 2006 16:9 20 40 60 80 100 Merken Mit Entsetzen muss die sportbegeisterte Viola feststellen, dass das Fußballteam ihrer Schule aufgelöst wurde. Um endlich wieder kicken zu können, nimmt sie, als Junge verkleidet, den Platz an der neuen Schule ihres Zwillingsbruders Sebastian ein, der gerade nach Europa verduftet ist. Alles läuft bestens, bis sie sich ausgerechnet in ihren Zimmergenossen, den gut aussehenden Duke, verguckt. Leider fährt dieser total auf die hübsche Olivia ab, die wiederum ein Auge auf den süßen Sebastian alias Viola geworfen hat. Als dann auch noch der echte Sebastian auftaucht, ist das Chaos vorprogrammiert. Temporeiche Verwechslungskomödie nach der Vorlage von Shakespeares "Was ihr wollt" mit Teeniestar Amanda Bynes und Ex-Fußball-Profi Vinnie Jones! "This is a perfectly pleasant, entertaining and often witty romp with engaging performances." (Quelle: USA Today) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Bynes (Viola) Channing Tatum (Duke) Laura Ramsey (Olivia Lennox) Vinnie Jones (Dinklage) Robert Hoffman (Justin) Alex Breckenridge (Monique) David Cross (Gold) Originaltitel: She's the Man Regie: Andy Fickman Drehbuch: Ewan Leslie, Karen McCullah Lutz, Kirsten Smith Kamera: Greg Gardiner Musik: Nathan Wang Altersempfehlung: ab 6