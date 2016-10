Kinowelt 09:25 bis 11:10 Krimi Der Teufel mit der weißen Weste F, I 1962 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Juwelen-Dieb Maurice Faugel hat eine langjährige Zuchthausstrafe verbüßt, da er seinen Hehler erschossen hat, der seine Freundin ermordet hatte. Seit seinem Gefängnisaufenthalt ist Maurice unsicher und nervös. Zudem wird von allen Seiten gemunkelt, er solle sich von seinem alten Freund Silien fernhalten, da dieser insgeheim Verbindungen zur Polizei habe. Doch gerade dieser hatte Maurice aus dem Gefängnis geholte und so plant er trotzdem mit dessen Hilfe einen Coup, der durch das plötzliche Auftauchen der Polizei fehlschlägt. Maurice wird nun auch misstrauisch und will herausfinden, ob Silien ihn wirklich betrogen hat. Er sinnt auf Rache und setzt einen Killer auf ihn an. Hochspannend und undurchschaubar! Jean-Paul Belmondo und Michel Piccoli in einem Klassiker des französischen Gangsterfilms von Jean-Pierre Melville ("Der eiskalte Engel", "Vier im roten Kreis"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Paul Belmondo (Silien) Serge Reggiani (Maurice) Jean Desailly (Kommissar Clain) Fabienne Dali (Fabienne) Michel Piccoli (Nuttheccio) René Lefèvre (Gilbert) Marcel Cuvelier (Polizeikommissar) Originaltitel: Le doulos Regie: Jean-Pierre Melville Drehbuch: Pierre Lesou, Jean-Pierre Melville Kamera: Nicolas Hayer Musik: Paul Misraki Altersempfehlung: ab 18