Die Thrillersaga um die Antihippokraten geht in die 2. Runde: Der erhgeizige Jungarzt Jo sucht verzweifelt nach einer Therapie, die seinem an Muskelschwund leidenden Bruder helfen könnte. Er schafft es ins Team des renommierten Professors Müller-LaRousse, das an einem spektaklären Projekt arbeitet. Doch im Namen der Wissenschaft werden hier gefährliche Selbstversuche gerechtfertigt. In Google-Kalender eintragen