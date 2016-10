ATV 16:55 bis 17:25 Comedyserie Two and a Half Men Neun-Finger-Daddy USA 2011 Stereo Merken Alan will seine Ex-Freundin Lyndsey zum Essen ausführen, um sie für sich zurückzugewinnen. Und tatsächlich scheint Alan Erfolg zu haben zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als Lyndsey Walden begegnet. Die Blondine ist sofort hin und weg. Alan sieht sich unter Zugzwang und schlägt Walden kurzerhand vor, sich in einer Bar über die schmerzliche Trennung von Bridget hinwegzutrösten. Am nächsten Morgen bereut Alan seinen Rat jedoch schnell, denn Walden landete ausgerechnet mit der betrügerischen Courtney im Bett, die bereits Charlie an der Nase herumgeführt hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Marin Hinkle (Judith Melnick) Jenny McCarthy (Courtney) Judy Greer (Bridget Schmidt) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12