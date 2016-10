ATV 14:35 bis 15:30 Serien Gilmore Girls Nachhilfe USA 2002 2016-10-04 07:55 Stereo Merken Jess steht kurz davor, in der Schule durchzufallen. Obwohl Lorelai Jess gegenüber immer noch skeptisch ist, willigt sie ein, als Rory ihm Nachhilfe geben soll. Während einer Lernpause beschließen die zwei Teenager sich ein Eis zu gönnen. Doch auf dem Weg zurück haben die beiden einen Autounfall, bei dem sich Rory das Handgelenk bricht. Da Jess am Steuer saß, gibt Lorelai Luke die Schuld für das unverantwortliche Verhalten seines Neffen, und versetzt ihrer Freundschaft damit einen ordentlich Dämpfer. Zu allem Überfluss taucht Christopher in der Stadt auf, um sich Jess vorzuknöpfen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexis Bledel (Rory Gilmore) Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Keiko Agena (Lane Kim) Edward Herrmann (Richard Gilmore) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Kelly Bishop (Emily Gilmore) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Steve Robman Drehbuch: Amy Sherman-Palladino Kamera: Michael A. Price Musik: Sam Phillips