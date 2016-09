RTL II 22:15 bis 23:20 Dokusoap Mjunik - Home of You D 2016 Merken Luísa Lión, Lina Kottutz, Sophia "Phiaka" Kirstein, Filiz Günther und Roxana Strasser sind die Bewohnerinnen der MJUNIK-WG! Auf stylischen 200 Quadratmetern im Herzen Münchens leben sie ihren Traum und lassen ihre Fans an ihrem aufregenden Leben teilhaben. Und das auf die authentischste Art, die es gibt: Sie begleiten sich selbst rund um die Uhr mit der Cam! Und damit nicht genug: Egal ob auf Blogger-Parties, im exklusiven Urlaub auf den Malediven, beim Dinner im Szenelokal oder natürlich beim Shoppen der neuesten Accessoires - unsere Vloggerinnen nehmen ihre Fans überall mit hin. RTL II zeigt die Highlights der letzten Monate in einer exklusiven Folge. Wer das spannende Leben der Bloggerinnen weiter verfolgen will, schaltet täglich um 20:15 Uhr exklusiv bei RTL II YOU ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mjunik - Home of You

