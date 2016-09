RTL II 23:20 bis 00:20 Dokumentation Der Knast - Schwerverbrecher am Limit Holman Correctional Facility / Wabash Valley Correctional Facility USA 2005 Stereo 16:9 Merken Die "Holman Correctional Facility" liegt im tiefsten Süden der USA, im Bundesstaat Alabama. Das Hochsicherheitsgefängnis beherbergt einige der gefährlichsten Verbrecher des Landes, unter ihnen auch zahlreiche Todeskandidaten. Im "Holman" gibt es 630 Zellen für die weniger gefährlichen Insassen. Bis zu 200 Häftlinge können im Isolationstrakt untergebracht werden. Sie verbringen 23 Stunden am Tag in Einzelhaft. Während des Sommers ist es dort besonders schlimm, denn die Zellen werden unerträglich heiß. Bobby Gilbert ist einer der berüchtigtsten Häftlinge von "Holman". Er hat hier bereits mehrere Insassen angegriffen, in einem anderen Gefängnis erstach er einen Mithäftling. Die Todeskandidaten warten in 168 speziell ausgestatteten Zellen auf ihre Hinrichtung. Die Todesstrafe wird immer exakt um 18.00 Uhr durch eine tödliche Injektion vollstreckt. Im "Holman" herrschen strikte Vorschriften bezüglich sexueller Aktivitäten. Besuche von Ehepartnern sind nicht gestattet. Beziehungen unter den Häftlingen werden von der Direktion nur geduldet. In den überfüllten Schlafsälen finden die Häftlinge kaum Privatsphäre. Einige Insassen versuchen deshalb, dem Haftalltag mit Hilfe von selbst gebrauten "Cocktails" zu entfliehen. Die "Wabash Valley Correctional Facility" befindet sich in der Nähe der Stadt Carlisle in Indiana und wurde 1992 eröffnet. Insgesamt leben hier 2125 männliche Häftlinge auf rund zwei Quadratkilometern. Der Isolationstrakt besteht aus fensterlosen Betonzellen. Von den 288 Insassen werden 179 als "geisteskrank" eingestuft. Die Häftlinge werden 23 Stunden am Tag eingesperrt. Lediglich zum Duschen dürfen sie ihre Zellen verlassen. Akute Fälle mit psychischen Problemen kommen zur Behandlung in eine benachbarte Haftanstalt. Dennoch gehört "geistig verwirrtes Verhalten" in "Wabash Valley" zum Alltag. Seit 2000 haben sich vier Häftlinge umgebracht, viele Häftlinge neigen dazu, sich selbst zu verletzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lock Up - America Behind Bars

