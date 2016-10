hr2 19:05 bis 00:00 Oper Richard Wagner: "Die Meistersinger von Nürnberg" Oper in drei Aufzügen Merken Der Ritter Walther von Stolzing kommt nach Nürnberg und will das Bürgermädchen Eva heiraten. Ihr Vater hat sie jedoch als Preis für ein Wettsingen der Meistersinger ausgesetzt, in deren Zunft er Mitglied ist. Stolzing will sich nun ebenfalls um die Aufnahme in die Zunft der Meistersinger bewerben. Schon beim Probelied gerät er mit seinem Rivalen, dem pedantischen Stadtschreiber Sixtus Beckmesser, aneinander. Einzig Hans Sachs, ein Schuhmacher und Poet, erkennt das Neuartige an dem Lied, mit dem sich Stolzing bei den Meistern vorstellt. Unter seiner Anleitung gelingt es dem Ritter schließlich, ein Lied zu schaffen, das sich den Regeln der Meister fügt, ohne die eigene Individualität zu verleugnen. Beim Preissingen geht Stolzing als Sieger hervor. Doch erst nachdem Hans Sachs ihn eindringlich an die Bedeutung der Meistersinger für die deutsche Kunst gemahnt, stimmt Stolzing der Aufnahme in die Zunft der Meistersinger auch zu. Das mittelalterliche Nürnberg mit dem Dichter Hans Sachs, dem Maler Albrecht Dürer und der Meistersingerzunft war für Richard Wagner das Musterbeispiel einer Stadt, in der die Kunst ihren festen Platz hatte. Doch in seiner Oper zeichnet er zugleich das Bild einer Gesellschaft, die sich, bei aller Einigkeit über den Wert der Kunst, in ihren eigenen Traditionen behäbig einzurichten drohte, erhielte sie nicht neue Impulse von außen. hr2-kultur sendet die Aufnahme der "Meistersinger"-Aufführung vom 16. Mai aus der Bayerischen Staatsoper mit Jonas Kaufmann als Walther von Stolzing, Wolfgang Koch als Hans Sachs und Sara Jakubiak als Eva. Die musikalische Leitung hat Kirill Petrenko. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Jonas Kaufmann (Walther von Stolzing), Wolfgang Koch (Hans Sachs), Christof Fischesser (Veit Pogner), Markus Eiche (Sixtus Beckmesser), Benjamin Bruns (David), Sara Jakubiak (Eva), Okka von der Damerau (Magdalena), Chor und Orchester der Bayerischen Staat