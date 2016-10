hr2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Feature " - immer noch reicher als der Streit". Von der Versöhnung Merken "Versöhnung ist mitten im Streit und alles Getrennte findet sich wieder", heißt es in Hölderlins Roman Hyperion. In Goethes Märchen verwandelt sich die grüne Schlange in eine Brücke, die das zuvor geteilte Land verbindet und auf der die Völker sich begegnen. Doch Versöhnung ist nicht leicht zu haben, sie erfordert die genaue Kenntnis des anderen, das Wissen um dessen Prinzipien und Wertvorstellungen, Achtsamkeit und Anerkennung, die Fähigkeit, mit Widersprüchen und Kritik konstruktiv umzugehen, und die Bereitschaft zur Integration. Das betrifft den Alltag des einzelnen, die Partnerschaft und das Verhältnis der Generationen zueinander ebenso wie die Beziehung zwischen Staaten und Nationen. "Gestaltgewordene Erinnerung" nennt Else Lasker-Schüler den Versöhnungstag, an dem "aller Groll im Herzen zerschmilzt" und klar wird, dass "Händel aus Irrtum bestand". Die Sendung folgt dem vielschichtigen Phänomen der Versöhnung, von der religiösen Entsühnung durch Opfer und Buße bis zur Kraft des versöhnenden Wortes, der Poesie. In Google-Kalender eintragen