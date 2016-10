hr2 06:05 bis 07:00 Sonstiges Klassik-Auftakt Merken <bk>Vanhal: Flötenkonzert D-Dur, 3. Satz (Bruno Meier; Prager Kammerorchester, Leitung: Milan Lajcik)<ek><bk>Mozart: Sonate für Violine und Klavier C-Dur KV 296, 1. Satz (Frank Peter Zimmermann; Alexander Lonquich)<ek><bk>Händel: Concerto grosso e-Moll op. 6 Nr. 3 (Academy of St. Martin-in-the-Fields, Leitung: Iona Brown)<ek><bk>Klengel: Hymnus op. 57 (Die zwölf Cellisten der Berliner Philharmoniker)<ek><bk>M. Haydn: Sinfonie B-Dur P 28 (Deutsche Kammerakademie, Leitung: Johannes Goritzki)<ek><bk>Schubert: Impromptu As-Dur D 899 Nr. 4 (Olga Scheps, Klavier)<ek><bk>Fauré: Pavane fis-Moll op. 50 (Albrecht Mayer, Oboe d'amore; Academy of St. Martin-in-the-Fields, Leitung: Mathias Mönius)<ek><bk>Beethoven: Hornsonate F-Dur op. 17, ausgeführt mit Violoncello und Klavier (Miklós Perényi; András Schiff)<ek><bk>Dvo?ák: Scherzo capriccioso op. 66 (Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Leitung: Rafael Kubelík)<ek><bk>Mendelssohn: Streichquartett Es-Dur, 1. Satz (Emerson String Quartet)<ek><bk>Wagner: "Tanz der Lehrbuben" und "Eintritt der Meistersinger" aus den "Meistersingern von Nürnberg" (Canadian Brass mit Blechbläsern der Berliner Philharmoniker und des Bayreuther Festspielorchesters)<ek><bk>Farrenc: 3. Sinfonie g-Moll op. 36, 4. Satz (Radiophilharmonie Hannover des NDR, Leitung: Johannes Goritzki) In Google-Kalender eintragen