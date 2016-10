NDR Info 20:15 bis 21:00 Sonstiges Nachtclub Extra Born in the 50s - 65 Jahre Sting Merken Oktober 1951, im nirgendwo Northumberlands, der nördlichsten englischen Grafschaft: Eine Friseurin und ein Milchmann bekommen ein Kind. Aus Gordon Matthew Thomas Sumner soll was werden. Der Provinzjunge aus einfachen Verhältnissen wird zum weltweit gefeierten Popstar Sting. Mit über 100 Millionen verkauften Platten ist er einer der erfolgreichsten Musiker überhaupt. Das Nachtclub Extra zeichnet nach, wie dieser ungewöhnliche Werdegang möglich wurde. In Google-Kalender eintragen Moderation: Henning Cordes