NDR Info 14:05 bis 15:00 Sonstiges "Ein Sommer auf Lumpensand" Hörspiel nach dem Buch von Martin Verg und Ina Rometsch Merken Passt eine 300 Meter lange Riesenrutsche zur beschaulichen Nordseeinsel Lumpensand? Weil die Rutsche viele Feriengäste anzulocken verspricht, bekommt Investor Hans Blank grünes Licht. Er will nicht lange fackeln und die Vogelschutzstation abreißen, die der Rutsche im Weg steht. In die Quere kommen ihm ausgerechnet drei Kinder: Max, Nicola und Vally finden heraus, dass Blank mit fiesen Tricks arbeitet. Und dann gibt es ja noch Dirk Dönnerschlach, den kauzigen Vogelschützer. Wie einen Schatz hütet er ein Tagebuch, in dem von einer Sturmflut erzählt wird. Dieser Bericht aus alten Zeiten enthält ein Geheimnis, das für die Baupläne das Aus bedeuten kann. Doch Herr Blank ist kein Typ, der klein bei gibt. Was hat er mit dem Benzinkanister vor? Und mit der Axt? Die Buchvorlage ist unter dem Titel "Krabbentaucherkacke oder Ein Sommer auf Lumpensand" beim Verlag Ueberreuther erschienen. In Google-Kalender eintragen Regie: Jörgpeter von Clarenau Musik: Bernd Keul