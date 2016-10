NDR Info 06:30 bis 07:00 Sonstiges Die Reportage Vom Eisernen Vorhang zum Grünen Band. Das Vierländereck Elbe-Altmark-Wendland 2016-10-03 17:30 Merken Der Landkreis Lüchow-Dannenberg, auch bekannt unter dem Namen Wendland, ist der östlichste Zipfel Niedersachsens. Ein dünn besiedelter Landstrich, der früher wie eine Nase in die DDR hineinragte. Viele Wege und Straßen führten an den Grenzzaun. 40 Jahre lang. Was die Menschen hüben und drüben brutal voneinander trennte, war für Flora und Fauna eine großartige Chance, ungestört zu wachsen und zu gedeihen. Das sogenannte "Grüne Band" ist ein länderübergreifendes Projekt des "Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland" (BUND) entlang der früheren DDR-Grenze. Auf einer Gesamtlänge von 1.393 Kilometern führt es von Travemünde bis zur bayerisch-tschechischen Grenze. Eine von bundesweit drei Modellregionen am "Grünen Band" ist das Vierländereck Elbe-Altmark-Wendland. Was hat sich hier getan - seit der Wiedervereinigung? Eine Spurensuche. In Google-Kalender eintragen