Phoenix 11:45 bis 13:30 Reportage GrenzTour Oder D Auf 162 Kilometern trennt die Oder Polen und Deutschland voneinander, verbindet die beiden Länder jedoch auch gleichzeitig. Durch die Festlegung der Oder-Neiße-Linie nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie zur fließenden Grenze und somit zum Schicksalsfluss. In der phoenixGrenztour besucht Reporterin Sara Bildau die Städte Frankfurt an der Oder (Deutschland) und S?ubice (Polen), die bis 1945 noch eins waren - ebenso wie das polnische Kostrzyn nad Odr? und das deutsche Küstrin-Kietz. Mit ihren Gesprächspartnern vor Ort beleuchtet sie das deutschpolnische Verhältnis in den Grenzregionen. Moderation: Sara Bildau Originaltitel: GrenzTour Oder