DR Kultur 13:05 bis 17:00 Sonstiges Musik im Gespräch "Es ist immer noch warm". Musik und Geschichten aus und über den amerikanischen Bürgerkrieg (1861 - 1865) Merken In keinem anderen Krieg gab es für die Vereinigten Staaten mehr Tote als im Civil War, dem Bürgerkrieg. Von 1861 bis 1865 kämpften Nordstaaten gegen Südstaaten, in vielen Fällen bedeutete das auch: Bruder gegen Bruder. Die Geschichten des Krieges wurden vertont in Liedern voller Trauer, Schmerz, aber auch Hoffnung. Thomm Jutz, geboren in Deutschland, lebt seit langem in Nashville. Der Gitarrist und Produzent hat eine musikalische Trilogie verfasst und herausgebracht, auf der er diese Geschichten erzählt. Im Gespräch zwischen Jutz und Michael Groth geht es indes nicht nur um neue Werke, die sich mit diesem Krieg befassen. Es geht auch um zeitgenössische Musik, vielfältig aufbereitet von unterschiedlichsten Interpreten. In Google-Kalender eintragen Moderation: Michael Groth Gäste: Gäste: Thomm Jutz (in Deutschland geborener Gitarrist, Singer/Songwriter und Produzent aus Nashville)