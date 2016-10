Silverline 02:25 bis 03:50 Horrorfilm Broken 2 - The Cellar Door USA 2007 20 40 60 80 100 Merken Ein brutaler Serien-Killer hält die Stadt in Atem. Immer wieder verschwinden junge Frauen. Herman entführt die Mädchen und sperrt sie in seinem Keller in einen Holzverschlag. Dort quält er sie auf grausame Art und Weise. Er hackt ihnen die Finger ab, zwingt sie, ihr eigenes Blut zu trinken oder foltert sie zu Tode. Dann vergräbt er sie im Wald. Sein aktuelles Opfer ist Rudy. Sie will sich nicht mit ihrem aufgezwungenen Schicksal abfinden und versucht zu fliehen. Aber der einzige Weg nach draußen führt durch die Kellertür. Und dahinter wartet die Bestie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James DuMont (Herman) Michelle Tomlinson (Rudy) Melina Bielefelt (Missionary #1) Annie Coffey (Cashier Wendy) Algernon D'Ammassa (Missionary #2) Christina Reynolds (Jennifer) Heather Sconyers (Christa) Originaltitel: The Cellar Door Regie: Matt Zettell Drehbuch: Christopher Nelson Altersempfehlung: ab 18

