Silverline 23:15 bis 00:40 Horrorfilm Caged F 2010 20 40 60 80 100 Merken Irgendwo im ländlichen Kosovo wird eine Gruppe von Ärzten, die dort humanitäre Hilfe leisten, nach eben beendeter Mission auf offener Straße entführt und im Keller eines heruntergekommenen Bauernhofs in Käfige gesteckt. Was mit ihnen passieren soll, ist weder ihren gemein feixenden Peinigern noch den Insassen der übrigen Zellen zu entlocken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zoé Félix (Carole) Eric Savin (Mathias) Arié Elmaleh (Samir) Ivan Franek (Ferrailleur 1) Igor Skreblin (Ferrailleur 2) Philippe Krhajac (Le médecin) Margaux Guenier (Ana) Originaltitel: Captifs Regie: Yann Gozlan Drehbuch: Yann Gozlan, Guillaume Lemans Musik: Guillaume Feyler Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 230 Min. The Dark Knight

Actionfilm

ProSieben 22:05 bis 01:10

Seit 165 Min. Dredd

SciFi-Film

RTL 23:05 bis 00:55

Seit 105 Min. Springreiten

Pferdesport

Eurosport 23:15 bis 01:30

Seit 95 Min.