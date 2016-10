Silverline 21:40 bis 23:15 Horrorfilm Cabin of the Dead S 2012 20 40 60 80 100 Merken Das Liebespaar Ida und Albin plant einen Ausflug ins Grüne mit den Freunden. Eine Hütte im Wald ist das Ziel ihrer Reise, unterwegs sammelt man die Gäste ein, noch drei Herren und drei Damen. Schon auf der Anreise wird gestritten und geflirtet, berauschende Substanzen hauptsächlich flüssiger Natur machen die Runde und versetzen die Bande in Wallung. Doch die Stimmung kippt, denn etwas Grauenhaftes, das unter den Boden der Hütte zu wohnen scheint, hat auf unvorsichtige Reisende nur gewartet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrik Almkvist (Albin) Lisa Henni (Ida) Patrick Saxe (Simon) Johannes Brost (Gunnar) Amanda Renberg (Linnea) Jessica Blomkvist (Marie / The Vættr) Max Wallmo (Markus) Originaltitel: Wither Regie: Tommy Wiklund, Sonny Laguna Drehbuch: Sonny Laguna, David Liljeblad, Tommy Wiklund Musik: Samir El Alaoui Altersempfehlung: ab 18