Silverline 20:15 bis 21:40 Horrorfilm Camp Evil B 2014 Der zwölfjährige Sam hat es nicht leicht: Jeder in seiner Pfadfindergruppe trampelt auf ihm herum, am schlimmsten treibt es Anführer Peter, der ein sadistisches Vergnügen dabei empfindet, Sam zu demütigen. Die Reise geht in diesem Jahr in ein Waldstück an der französischen Grenze, wo der Lagerfeuerlegende nach ein Wolfsknabe namens Kai sein Unwesen treibt. Tatsächlich aber machen zunächst nur Dorfrocker Ärger. Das ändert sich, als Sam behauptet, den leibhaftigen Kai entdeckt zu haben. Denn Sam sagt die Wahrheit. Doch niemand glaubt ihm. Bildergalerie Schauspieler: Maurice Luijten (Sam) Evelien Bosmans (Jasmijn) Titus De Voogdt (Chris) Stef Aerts (Peter) Jan Hammenecker (Stroper) Gill Eeckelaert (Kai) Noa Tambwe Kabati (David) Originaltitel: Cub Regie: Jonas Govaerts Drehbuch: Jonas Govaerts, Roel Mondelaers Kamera: Nicolas Karakatsanis Musik: Steve Moore Altersempfehlung: ab 18