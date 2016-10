Silverline 18:35 bis 20:15 Actionfilm Future X-Cops HK, TWN 2010 20 40 60 80 100 Merken Im Jahr 2080 ist Energie immer noch Thema Nr. 1. Als der geniale Wissenschaftler Professor Ma eine komplett neue Formel erfindet, sind sofort die Terroristen Kalong und Feina hinter ihm her. Doch der Cop Kidd Zhao verfolgt sie unerbittlich - sogar bis in die Vergangenheit. Asia-Action mit tollen Effekten und Zeitreise-Spaß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Lau (Kidd) Barbie Hsu (Miss Holly) Bingbing Fan (Millie) Jiao Xu (Kiki) Mike He (Sergeant Masterson) Siu-Wong Fan (Kalon) Yifei Tang (Fiona) Originaltitel: Future X-Cops Regie: Jing Wong Drehbuch: Jing Wong Kamera: Kwok-Man Keung Musik: Ying-Wah Wong Altersempfehlung: ab 12