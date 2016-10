Silverline 08:20 bis 09:50 Thriller Implanted USA 2013 20 40 60 80 100 Merken Nach einem beinahe tödlichen Unfall hat Ethan Galloway das Problem, dass er Realität und Einbildung nicht mehr unterscheiden kann. Sein Vater, ein brillanter Neurologe, hat eine experimentelle medizinische Prozedur angewandt, um das Leben seines Sohnes zu retten. Aber die Nebeneffekte sind weit größer als erwartet, da der junge Mann nicht mehr unterscheiden kann, was real ist und was nicht. Für Ethan beginnt eine verzweifelte Suche nach der Wahrheit, die ihn zu Camille führt, einer rätselhaften französischen Frau, die auf mysteriöse Art und Weise mit der Historie seiner Familie verbunden ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justice Leak (Ethan Galloway) Robert Pralgo (Charles Galloway) Elizabeth Keener (Camille) Jason Turner (Milo) Deborah Childs (Jill Galloway) Tara Jean Verrette (Alison Galloway) Jackie Goldston (Linda) Originaltitel: Implanted Regie: Thomas Verrette Drehbuch: Thomas Verrette Musik: Thomas Verrette Altersempfehlung: ab 12