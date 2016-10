ORF 1 10:35 bis 12:05 Trickfilm The Lego Movie AUS, USA, DK 2014 Nach einer Vorlage von Dan Hageman, Kevin Hageman, Phil Lord, Christopher Miller Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken In einem Universum aus Legosteinen ist Emmet ein unauffälliger Bauarbeiter, der von niemandem beachtet wird. Auf einer Baustelle lernt er Wyldstyle kennen, die sich an keine Regeln hält und auf der Suche nach dem Stein des Widerstands ist. Als Emmet den Stein zufällig findet, glaubt Wyldstyle, dass er der "Besondere" ist, der ihre Welt vor der Zerstörung durch den bösen Lord Business retten kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Maren Rainer (Wyldstyle) Bernd Rumpf (Bad Cop) Benedikt Weber (Barry) David Nathan (Batman / Bruce Wayne) Joachim Tennstedt (C-3PO) Kaya Marie Möller (Einhorn-Kitty) Originaltitel: The Lego Movie Regie: Phil Lord, Chris Miller Drehbuch: Phil Lord, Chris Miller Kamera: Barry Peterson, Pablo Plaisted Musik: Shawn Patterson