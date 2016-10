Sky Sport Austria 19:00 bis 21:30 Basketball Basketball: Österreich Redwell Gunners Oberwart - WBC Raiffeisen Wels, Supercup Finale 2016 A Stereo 16:9 HDTV Merken Nach Meistertitel und Cupsieg will Double-Gewinner Oberwart nun auch den Supercup. Der Supercup ist der einzige Titel, der den Gunners in ihrer Sammlung noch fehlt - dementsprechend heiß sind sie auf den Saisonstart gegen Vizemeister Wels. "Das Triple, also alle drei Titel in einem Jahr, wäre der perfekte Saisonauftakt", meint Gunners-Manager Andreas Leitner. Und Headcoach Chris Chougaz lobt die gute Einstellung der Spieler während der Saisonvorbereitung: "Sie haben großartig gearbeitet." Die Burgenländer gewannen im Mai dieses Jahres zum zweiten Mal nach 2011 den ABL-Titel, den Cup hatten sie im Jänner geholt. Machen die Gunners das Triple perfekt? Oder gelingt Wels die Revanche für. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie