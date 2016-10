Anixe HD 12:30 bis 13:00 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Raffaela will auf keinen Fall, dass der Einbruch in der Steinfeld-Villa der Polizei gemeldet wird, weil sie besorgt ist, dass Tommy mit der ganzen Sache zu tun haben könnte. Tommy, der für Grabow unwissentlich das Diebesgut aus der Steinfeld-Wohnung transportiert hat, wird, als er morgens nach Hause kommt, verhaftet ... Maria will mit Georg reden, doch der weicht ihr aus. Während er versucht, die Sache allein zu verarbeiten, sucht Janosch Trost bei Nadine Kramer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jacqueline Kiskerie (Nadine Kramer) Ludwig Schütze (Georg Steinfeld) Franziska Grasshoff (Sarah Steinfeld) Patrick Gräser (Janosch Steinfeld) Ivonne Schönherr (Raffaela Steinfeld) Daniel Hartwig (Tommy Beck) Ulrich Drewes (Werner Metz) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Dirk Fritsch Drehbuch: Jörg Reiter, Richard Mackenrodt Kamera: Manfred Scheer