Disney Channel 18:50 bis 19:25 Comedyserie Liv und Maddie Maddies schwere Entscheidung USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Neue Folge Merken Die Band The Dream wird darum gebeten, an einem Benefizkonzert teilzunehmen. Doch wie wird Liv dafür Zeit finden, wenn Voltage all ihre Zeit in Anspruch nimmt? Unterdessen versucht Maddie, sich für eine Universität zu entscheiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dove Cameron (Liv Rooney / Maddie Rooney) Joey Bragg (Joey Rooney) Tenzing Norgay Trainor (Parker Rooney) Kali Rocha (Karen Rooney) Benjamin King (Pete Rooney) Jimmy Bellinger (Artie Smalls) Emmy Buckner (Liv 2) Originaltitel: Liv and Maddie Regie: Adam Weissman Drehbuch: David Tolentino