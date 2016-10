Disney Channel 16:55 bis 17:20 Trickserie Disneys Kim Possible Die Familienzusammenführung USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken Kim und Ron werden nach Go City gerufen, weil ein böser Vogelmensch namens Aviarius sein Unwesen treibt. Er hat unter anderem einigen Mitgliedern einer Superhelden-Familie seine Superkräfte weggenommen und die eines anderen Familienmitglieds auf Kim übertragen. Es stellt sich heraus, dass es sich bei dieser Familie um Shegos Familie handelt und Kim und Ron erfahren, dass Shego früher auch einmal gut war. Shego tritt mit ihrer gesamten Familie, dem Team Go, plus Ron und Kim gegen Aviarius an und es gelingt ihr, den magischen Zauberstab mit den gesammelten Superkräften zu ergattern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kim Possible Regie: Chris Bailey Drehbuch: Nicole Dubuc Musik: Adam Berry Altersempfehlung: ab 6