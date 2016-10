ORF 3 16:20 bis 17:50 Thriller Zodiak - Der Horoskop-Mörder A, D 2007 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ein schrecklicher Fund gibt Kommissar Keller neue Rätsel auf. Die Briefe des Zodiak sind in der Handschrift eines Menschen verfasst, der seit 50 Jahren tot ist. Esther verliebt sich in Mathias Vollmer, der unter Tatverdacht steht. Gleichzeitig flammt ihre Beziehung zu Keller wieder auf. Keller wird vom Dienst suspendiert. Auch er hat ein Motiv, der Zodiak zu sein. Esther stößt auf ein Familiengeheimnis, das sie gefährlich nahe an den Zodiak führt. DarstellerInnen: Alexandra Neldel (Esther), Fritz Karl (Anton Keller), Friedrich von Thun (Gabriel Fischer-Hellwarth), Bernhard Schir (Peter Fischer-Hellwarth), Pippa Galli (Barbara), Corinna Kirchhoff (Ursula Nentwig), Max Schmiedl (Spangemann), Claudia Mehnert (Marion Fischer-Hellwarth), Konstantin Reichmuth (Adrian), Ulli Maier (Elisabeth Hellwarth), Filip Peeters (Sebastian Heegert), Beate Maes (Juliane Heegert), Matthias Schloo (Robert Fischer-Hellwarth), Misel Maticevic (Mathias Vollmer), Claudia Mehnert (Marion Hellwarth), Hans Sigl (Felix Vogler), Miguel Herz-Kestranek (Georg Altenberg). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Esther Nentwig) Fritz Karl (Anton Keller) Friedrich von Thun (Gabriel Fischer-Hellwarth) Bernhard Schir (Peter Fischer-Hellwarth) Ulli Maier (Elisabeth Fischer-Hellwarth) Filip Peeters (Sebastian Heegert) Beate Maes (Juliane Heegert) Originaltitel: Zodiak - Der Horoskop-Mörder Regie: Andreas Prochaska Drehbuch: Eva Spreitzhofer Kamera: David Slama Musik: Stefan Bernheimer Altersempfehlung: ab 12