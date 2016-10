ORF 3 11:20 bis 13:10 Filme Die Große Freiheit Nr. 7 D 1944 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Wunderschöne Hafen-Romanze von Helmut Käutner, mit Hans Albers in der Hauptrolle: Die Matrosen Jens, Fiete und Karl gehen in Hamburg an Land, um Kamerad Hannes Kröger zu besuchen. Der ist Stimmungssänger und Attraktion im Hippodrom auf der Großen Freiheit. Lieber heute als morgen würde er zur See fahren. Aber da ist Gisa, um die Hannes sich zu kümmern versprach, als sein Zwillingsbruder starb. Er holt Gisa in die Hansestadt und verliebt sich in sie, doch verbirgt seine Gefühle. Der Film wurde von den Nazis verboten, weil keine Helden, sondern traurige Männer zu sehen waren. Ende 1945 wurde das melancholische Kunstwerk mit großem Erfolg uraufgeführt. Hans Albers in seiner besten Rolle ist unvergesslich, als er begreift, dass er bei Gisa einen kleinen Moment zu spät kommt. Zu den unsterblichen Melodien des Films gehören "La Paloma", "Auf der Reeperbahn nachts um halb eins", "Beim ersten Mal, da tut's noch weh" und "In Hamburg auf St. Pauli". Mit: Hans Albers (Hannes), Ilse Werner (Gisa), Hans Söhnker (Willem), Gustav Knuth (Fiete), Günther Lüders (Jens), Helmut Käutner (Karl). D, Liebesfilm, 1943-1944 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hans Albers (Hannes Kröger) Ilse Werner (Gisa) Hans Söhnker (Georg Wilhelm Scholz) Gustav Knuth (Fiete) Günther Lüders (Jens) Hilde Hildebrand (Anita) Helmut Käutner (Karl) Originaltitel: Große Freiheit Nr. 7 Regie: Helmut Käutner Drehbuch: Helmut Käutner , Richard Nicolas Kamera: Werner Krien Musik: Werner Eisbrenner Altersempfehlung: ab 12