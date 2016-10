ORF 3 09:30 bis 11:00 Drama Feuer A, D 1979 2016-10-05 12:30 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach historischen Motiven aus dem Revolutionsjahr 1848 in Wien, abgeleitet von einer verbürgten Episode: Am Abend des 13.März 1848, des ersten Revolutionstages in Wien, formiert sich in der Herrengasse noch einmal ein Haufen revolutionärer Bürger und marschiert auf die Hofburg zu, um Verhandlungen zu fordern. Vor dem äußeren Burgtor hat die Burgwache eine Batterie von Kanonen auffahren lassen. Als sich die Demonstranten nähern und eine bedrohliche Haltung einnehmen, erteilt der Kommandant der Burgwache, Erzherzog Maximilian Este, dem Oberfeuerwerker Pollet Schießbefehl. Pollet aber weigert sich, den Befehl auszuführen. Darauf ruft der Erzherzog den Kanonieren zu, trotzdem zu feuern. Da springt Pollet vor die Geschützrohre und verhindert somit das Blutvergießen. Mit: Christoph Waltz, Erwin Leder, Ingrid Burkhard, Karl Merkatz, Kurt Weinzierl In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kurt Weinzierl (Pollet) Christoph Waltz (Karl Albrecht Schlick) Erwin Leder (Ferdinand) Jaromír Borek (Ludwig Schlick) Ingrid Burkhard (Amalie Schlick) Karl Merkatz (Anzenberg) Regina Sattler (Justina) Originaltitel: Feuer! Regie: Reinhard Schwabenitzky Drehbuch: Thomas Pluch